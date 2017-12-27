Украинский певец Alekseev и Руслан Квинта больше не являются одной командой. Alekseev: Я вечно буду должен Руслану Квинте за мое лицо в музыкальном мире Фото: ALEKSEEV / Facebook Об этом он написал в Facebook."Вынужден сообщить, что мы прекратили сотрудничество с Русланом Квинтой в качестве музыкального продюсера и артиста. За несколько лет нашей совместной работы было создано много красивых песен, а одна из них – "Пьяное солнце" – стала главным хитом в моей творческой жизни, и я вечно буду должен Руслану Квинте и Виталию Куровскому за "билет на большую сцену" в виде бесспорных хитов их авторства, а Руслану – и за мое лицо в музыкальном мире. Но время не стоит на месте и впереди у каждого из нас новые горизонты. Уверен, что все самое значительное еще впереди", – написал он. https://www.facebook.com/alekseevofficialpage/posts/1535509583197080 В 2017 году Alekseev стал певцом года в РФ, в то время как Loboda – певицей года. Они получили награды Первой российской национальной музыкальной премии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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