Украинский певец Alekseev и Руслан Квинта больше не являются одной
командой. Alekseev: Я вечно буду должен Руслану Квинте за мое лицо
в музыкальном мире Фото: ALEKSEEV / Facebook Об этом он написал в
Facebook."Вынужден сообщить, что мы прекратили сотрудничество с
Русланом Квинтой в качестве музыкального продюсера и артиста. За
несколько лет нашей совместной работы было создано много красивых
песен, а одна из них – "Пьяное солнце" – стала главным
хитом в моей творческой жизни, и я вечно буду должен Руслану Квинте
и Виталию Куровскому за "билет на большую сцену" в виде бесспорных
хитов их авторства, а Руслану – и за мое лицо в музыкальном
мире. Но время не стоит на месте и впереди у каждого из нас новые
горизонты. Уверен, что все самое значительное еще впереди", –
написал он.
https://www.facebook.com/alekseevofficialpage/posts/1535509583197080
В 2017 году Alekseev стал певцом года в РФ, в то время как
Loboda – певицей года. Они получили награды Первой российской
национальной музыкальной премии.
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