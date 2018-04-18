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Украинские Национальные Новости информационное агентство
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/*]]>
*/ Среда, 18 апреля 2018, 18:39 • Катерина Ирха • 1080 Версия для
печати В Ужгороде массово цветут 100-летние сакуры
фотогалерея
/*
*/
На днях в Ужгороде начался период массового цветения сакуры,
сообщает корреспондент.
Как сообщают в Ужгородском городском совете, в городе растет
около 5 тыс. экзотических деревьев, возраст старейших из которых
достигает почти 100 лет. Именно старшие сакуры больше привлекают
горожан и туристов, ведь это огромные раскидистые деревья, которые
сейчас покрыли центральную часть Ужгорода розовыми облаками.
В общем сакуры разных форм, пород и возраста растут практически
во всех частях Ужгорода. Первыми из них цветут молодые и
декоративные сакуры, которые уже покрылись листьями. Зато взрослые
деревья - это сплошные розовые соцветия, похожие на огромные
пирожные или зефирки. Цвести деревья будут еще несколько недель.
Рядом с сакурами уже начинает распускаться первая сирень,
декоративные яблони и японская айва.
Традиционно период цветения сакуры - это сезон массового
паломничества туристов, которых сейчас тысячи приехали в областной
центр Закарпатья. Из-за значительного ажиотажа железнодорожных
билетов в Ужгород не достать, следовательно Закарпатская ОГА
обратилась в ПАО "Укрзализныця" с просьбой пустить на Закарпатье
дополнительные "сакуровые рейсы" из Киева и Харькова и в обратном
направлении. Как сообщили сегодня в пресс-службе Закарпатской ОГА,
такие поезда уже назначены.
Сейчас Ужгород - это сплошная фотозона как для туристов, так и
для местных жителей. Только у одной сакуры на Набережной
Независимости в течение 30 минут сфотографировались более сотни
человек - это и местная молодежь, и туристы из Харькова, Кривого
Рога, Днепра и города Покров.
Одновременно с "розовым сезоном" в Ужгороде развернули кампанию
"Сокоты сакуры!" (Береги - ред.), призванную уберечь уникальные
растения от вандализма. Тысячи людей не только хотят
сфотографироваться у сакуры, но и забрать на память ветку или
цветок. Но неравнодушные ужгородцы информируют гостей города, что
цветы сакуры не имеют аромата, не живут в вазоне с водой, а
сломанные ветви сразу погибают.
Сегодня же, 18 апреля, в Ужгороде стартовал традиционный
"Сакура-фест", который открыли Днями нового национального кино. А
уже в эти выходные гостей областного центра Закарпатья ожидают
фестиваль вина Sakura-Wine, Международные соревнования по
танцевальному спорту Uzhgorod Open-2018 и соревнования по
велоспорту.
Как ранее сообщал , розовый сезон в Ужгороде ознаменовался
массовым цветением магнолий.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира