X-files Публикации RSS Общество Пасха-2018: выбираем кагор к праздничному столу Пятница, 6 апреля 2018, 09:45 • Ирина Макаренко

Среда, 18 апреля 2018, 18:39 • Катерина Ирха • 1080 Версия для печати В Ужгороде массово цветут 100-летние сакуры фотогалерея

Общество Подопечные оператора государственных лотерей "М.С.Л." завоевали серебро на международном футбольном турнире Понедельник, 2 апреля 2018, 18:06 • Ирина Макаренко /* */ Погода Погода в Киеве влажность: давление: ветер: Погода в Луганске Погода в Запорожье Загрузка... Новости: Мультимедиа Вернуться к списку RSS Архив /* 1 ? url_parts[1] : ''; var target = '/ru/news/media'; if (target) { target += '/' + dat[0] + '/' + dat[1] + '/' + dat[2]; } if (target && (target != url)) { window.location.href = target; } return false; } }); } $(document).ready(function(){ $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ru']); setupCalendar(); }); /*]]> */ Среда, 18 апреля 2018, 18:39 • Катерина Ирха • 1080 Версия для печати В Ужгороде массово цветут 100-летние сакуры фотогалерея /* */ На днях в Ужгороде начался период массового цветения сакуры, сообщает корреспондент. Как сообщают в Ужгородском городском совете, в городе растет около 5 тыс. экзотических деревьев, возраст старейших из которых достигает почти 100 лет. Именно старшие сакуры больше привлекают горожан и туристов, ведь это огромные раскидистые деревья, которые сейчас покрыли центральную часть Ужгорода розовыми облаками. В общем сакуры разных форм, пород и возраста растут практически во всех частях Ужгорода. Первыми из них цветут молодые и декоративные сакуры, которые уже покрылись листьями. Зато взрослые деревья - это сплошные розовые соцветия, похожие на огромные пирожные или зефирки. Цвести деревья будут еще несколько недель. Рядом с сакурами уже начинает распускаться первая сирень, декоративные яблони и японская айва. Традиционно период цветения сакуры - это сезон массового паломничества туристов, которых сейчас тысячи приехали в областной центр Закарпатья. Из-за значительного ажиотажа железнодорожных билетов в Ужгород не достать, следовательно Закарпатская ОГА обратилась в ПАО "Укрзализныця" с просьбой пустить на Закарпатье дополнительные "сакуровые рейсы" из Киева и Харькова и в обратном направлении. Как сообщили сегодня в пресс-службе Закарпатской ОГА, такие поезда уже назначены. Сейчас Ужгород - это сплошная фотозона как для туристов, так и для местных жителей. Только у одной сакуры на Набережной Независимости в течение 30 минут сфотографировались более сотни человек - это и местная молодежь, и туристы из Харькова, Кривого Рога, Днепра и города Покров. Одновременно с "розовым сезоном" в Ужгороде развернули кампанию "Сокоты сакуры!" (Береги - ред.), призванную уберечь уникальные растения от вандализма. Тысячи людей не только хотят сфотографироваться у сакуры, но и забрать на память ветку или цветок. Но неравнодушные ужгородцы информируют гостей города, что цветы сакуры не имеют аромата, не живут в вазоне с водой, а сломанные ветви сразу погибают. Сегодня же, 18 апреля, в Ужгороде стартовал традиционный "Сакура-фест", который открыли Днями нового национального кино. А уже в эти выходные гостей областного центра Закарпатья ожидают фестиваль вина Sakura-Wine, Международные соревнования по танцевальному спорту Uzhgorod Open-2018 и соревнования по велоспорту. Как ранее сообщал , розовый сезон в Ужгороде ознаменовался массовым цветением магнолий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки сакуры новости унн апреля ужгороде Теги: мультимедиа