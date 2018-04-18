Украина могла не допустить осложнение ситуации на Донбассе. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Грищенко: К сожалению, история не терпит сослагательного наклонения Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Объявление войны – это было бы, наверное, самоубийство, потому что это открывало бы России возможность полностью использовать свой военный потенциал. Конечно, он не сопоставим с нашим, и партнеры, в первую очередь Соединенные Штаты, давали сигналы тем, кто стоял у руля страны в переходный период, чтобы не применяли силу. Мол, не трогайте сами, мы вам поможем. Не помогли", – сказал он.Грищенко считает, что, "если бы было объявление войны, это окончилось бы колоссальной трагедией"."Однако без объявления войны можно было предпринять ряд мер, чтобы не допустить того сценария, который развернулся. Прежде только, речь о ситуации на востоке Украины, не столько в Крыму, сколько уже на Донбассе. К сожалению, история не терпит сослагательного наклонения", – отметил дипломат.Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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