Спортивный директор гельзенкирхенского "Шальке" Кристиан Хайдель поделился мыслями по поводу выступлений украинского вингера "кобальтовых" Евгения Коноплянки, информирует со ссылкой на Ruhr Nachrichten.

"Мы все знаем, что Коноплянка - замечательный футболист. Он это в очередной раз доказал в поединке против "Боруссии". Мастерство Коноплянки говорит само за себя. Но у него по-прежнему есть солидный недостаток в работе на оборону", - сказал Хайдель.

Заметим, что сегодня у Коноплянки будет шанс выйти в конец Кубка Германии в случае победы над "Айнтрахт" из Франкфурта.

Как сообщал в "рурском дерби" Коноплянка голом помог "Шальке" выиграть у "Боруссии" Ярмоленко.

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