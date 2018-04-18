Внефракционный нардеп Надежда Савченко считает, что ее прохождению допроса на полиграфе препятствовала не голодовка. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права залога Фото: ЕРА (архив) "Полиграф – это процедура, которая требует от экспертов компетентности, следовательно каждый знаток имеет право на изучение объекта, который он исследует, настолько тщательно, чтобы он не ошибся", – сказала она.Савченко считает, что прохождению допроса на полиграфе препятствовала не голодовка."Просто потому, что я такой человек, который, как оказалось, тестируется довольно сложно", – заявила депутат. Она добавила, что процедура еще не окончена, будет еще этап. Суть вопросов разглашать нельзя."Вопросы задавались по фактам, событиям, было – не было, имело место – не имело", – сказала Савченко.22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.5 апреля Савченко должна была пройти проверку на полиграфе, но ее адвокаты заявили, что не получили материалы дела и не смогли подготовиться к допросу. В связи с этим нардеп прошла только первую часть проверки – психологическую, и после этого адвокаты попросили перерыв. В СБУ заявили, что Савченко сознательно отказалась от допроса на полиграфе.Утром 13 апреля адвокат Савченко сообщил, что Надежда начала проходить проверку на полиграфе. Однако допрос приостановили из-за состояния ее здоровья.Савченко на три дня приостанавливала голодовку перед допросом 16 апреля, но его перенесли по техническим причинам на следующий день. Защитник нардепа заявил, что она снова отказалась от еды.Вчера Савченко допросили в СИЗО СБУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки савченко что полиграфе она апреля Теги: политика