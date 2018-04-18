|Дочь известного журналиста попала в сотню лучших студенток Великобритании
|18.04.2018 18:00
|
Дочь Георгия Гонгадзе Соломия попала в число ста лучших студенток британских университетов и борется за титул самой выдающейся студентки Великобритании.
Отдать свой голос за Саломею Гонгадзе можно на сайте проекта The Tab Future 100, передает со ссылкой на .
The Tab Future 100 - это рейтинг британских студенток, нацеленных на значительные достижения в будущем. Они соревнуются за титул самой выдающейся студентки Великобритании.
Под эгидой компании J.P. Morgan организаторы конкурса отобрали сотни выдающихся студенток с 25 университетов по всей Великобритании, и теперь настала очередь аудитории определить, кто должен стать номером один.
30 лучших студенток будут приглашены на эксклюзивный учебный мероприятие, которое состоится в штаб-квартире J.P. Morgan в Лондоне. Голосование заканчивается 18 апреля, в 17:00.
Как член исследовательского центра Королевского Колледжа Лондона, американка украинского происхождения Соломия Гонгадзе занимается разработкой рекомендаций в сфере политики цифровой обороны. Она также является помощником редактора североамериканского издания "Диалог" журнала "Политическое сообщество" Королевского Колледжа Лондона.
В 2016 году Соломия работала над проектом в авторитетном аналитическом центре Chatham House, делая переводы с украинского языка и участвуя в создании короткого документального фильма о зарождении украинского гражданского общества. Она изучает проблемы современных городов как молодежный консультант по вопросам политики в сфере лондонского транспорта.
В 2017 году Соломия стала финалисткой конкурса "Политический идол" Института политики Лондонского Королевского Колледжа, где она представила варианты решения жилищного кризиса в Великобритании. Кроме того, она является старостой курса и представляет интересы своих однокурсников.
Украинский оппозиционный журналист , основатель издания "Украинская правда" исчез 16 сентября 2000 года. 2 ноября в лесу возле Таращи нашли обезглавленное тело. ГПУ признала, что тело принадлежит пропавшему журналисту почти два года спустя - 3 сентября 2002.