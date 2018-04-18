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Влащенко: Половина нынешних депутатов зашли в Раду в одних портках, а теперь их декларации сияют всеми цветами благополучных капиталистов
18.04.2018 18:03
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Украинская телеведущая, писательница и генеральный продюсер телеканала ZIK. 

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Половина нынешних депутатов зашли в Раду в одних портках, а теперь их декларации сияют всеми цветами благополучных капиталистов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 18.15 | комментариев: Гаврилюк на Mercedes. И чего все так всполошились?А ведь половина нынешних депутатов зашли в Раду, образно говоря, в одних портках, а теперь их электронные декларации сияют всеми цветами благополучных капиталистов.Фамилии называть? Правильно, сами знаете.И даже те люди, которые начинали антикоррупционное сражение со съемных квартир, теперь обзавелись элитным жильем $0,5 млн. Многие из них не ходят ко мне в эфиры под надуманными предлогами. Скажем, Лещенко считает, что я должна перед ним извиниться за публичные вопросы: как он смог купить квартиру по столь низким ценам (тогда этот дом строила компания Тигипко)?Андрей Парубий еще два года назад сообщил мне по телефону: "Вы сказали, что у меня четыре квартиры, я к вам больше не приду!" На что я спикеру очень вежливо объяснила, что, значит, он неправильно заполнил декларацию, написав одну квартиру четыре раза (с разными владельцами, членами своей семьи). И даже в эфире потом это уточнила, чтоб он не переживал. Скрин этой декларации потом долго хранила. А потом надоело: поняла, это выдуманный предлог.Формальный глава фракции "Народного фронта" Максим Бурбак по телефону сообщил, что не будет ходить в эфиры, так как я написала в Facebook, что у него во владении парк машин, а это не его, а жены.Светлана Залищук как обиделась четыре года назад за вопросы по декларациям (ее и Сергея Лещенко), так больше и не появляется.У Ляшко и Лозового – свои предлоги.На самом деле все эти люди просто не хотят острых дискуссий о личной ответственности. Да и сам Гаврилюк, знаете ли, больше не спешит к журналистам.Список можно продолжить депутатами БПП, Радикальной партии и всех остальных фракций.Заметьте, друзья, все наши депутаты очень чувствительны к имущественным вопросам. Их не тянет в сторону острой дискуссии, открытых ответов. Если отчет правительства – то обязательно как выступление агитбригады. Если приход министра – то в дружественное медиа.В политике они ведут себя как маленькие капризные девочки. Мотивы неприхода в эфир к журналисту неприхотливы:
  • вы написали в Facebook... Я не приду;
  • вы спросили про деньги… Вы оскорбили подозрением;
  • вы брали интервью у Портнова... Нам сказали к вам не ходить... (это депутаты "Народного фронта").
Причем без всякого стеснения, с какими-то даже хихикающими намеками на "моральну складову".Надо признать, что Верховная Рада расслоилась по долгу службы на спикеров и капиталистов. Одни ходят по эфирам, другие – "в составе делегаций" где-то в вечном полете и терках...Дорогие политики и чиновники! Людям надоели ваши личные обиды, ваша трусость, ваш цинизм, ваше двуличие. Политика – это открытость, прозрачность, честный разговор с избирателем и понимание своей роли.Вы все обязаны выходить к людям и отчитываться о своей деятельности. А также о своей бездеятельности и лжи. Это не ваше право, это ваша обязанность. В противном случае следующие выборы – не ваши.Кстати говоря, есть один человек, с которым у меня была масса острых дискуссий, но он всегда готов их продолжить. Это Виталий Шабунин. В этом смысле он, конечно, воин. Возможно, потому что еще не в Раде.

Источник: Наташа Влащенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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