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чиновники обязаны отчитываться о своей деятельности и
бездеятельности, отметила телеведущая и генеральный продюсер
телеканала ZIK Наташа Влащенко." , "keywords": "Верховная Рада,
выборы, депутаты, декларация, Михаил Гаврилюк, Наташа Влащенко" }
Наташа Влащенко
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- Наташа Влащенко
- Половина нынешних депутатов зашли в Раду в одних портках, а
теперь их декларации сияют всеми цветами благополучных
капиталистов
Украинская телеведущая, писательница и генеральный продюсер
телеканала ZIK.
все материалы автора →
Половина нынешних депутатов зашли в Раду в одних портках, а
теперь их декларации сияют всеми цветами благополучных
капиталистов
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 18.15 |
комментариев: Гаврилюк на Mercedes. И чего все так всполошились?А
ведь половина нынешних депутатов зашли в Раду, образно говоря, в
одних портках, а теперь их электронные декларации сияют всеми
цветами благополучных капиталистов.Фамилии называть? Правильно,
сами знаете.И даже те люди, которые начинали антикоррупционное
сражение со съемных квартир, теперь обзавелись элитным жильем $0,5
млн. Многие из них не ходят ко мне в эфиры под надуманными
предлогами. Скажем, Лещенко считает, что я должна перед ним
извиниться за публичные вопросы: как он смог купить квартиру по
столь низким ценам (тогда этот дом строила компания Тигипко)?Андрей
Парубий еще два года назад сообщил мне по телефону: "Вы сказали,
что у меня четыре квартиры, я к вам больше не приду!" На что я
спикеру очень вежливо объяснила, что, значит, он неправильно
заполнил декларацию, написав одну квартиру четыре раза (с разными
владельцами, членами своей семьи). И даже в эфире потом это
уточнила, чтоб он не переживал. Скрин этой декларации потом долго
хранила. А потом надоело: поняла, это выдуманный предлог.Формальный
глава фракции "Народного фронта" Максим Бурбак по телефону сообщил,
что не будет ходить в эфиры, так как я написала в Facebook, что у
него во владении парк машин, а это не его, а жены.Светлана Залищук
как обиделась четыре года назад за вопросы по декларациям (ее и
Сергея Лещенко), так больше и не появляется.У Ляшко и
Лозового – свои предлоги.На самом деле все эти люди просто не
хотят острых дискуссий о личной ответственности. Да и сам Гаврилюк,
знаете ли, больше не спешит к журналистам.Список можно продолжить
депутатами БПП, Радикальной партии и всех остальных
фракций.Заметьте, друзья, все наши депутаты очень чувствительны к
имущественным вопросам. Их не тянет в сторону острой дискуссии,
открытых ответов. Если отчет правительства – то обязательно
как выступление агитбригады. Если приход министра – то в
дружественное медиа.В политике они ведут себя как маленькие
капризные девочки. Мотивы неприхода в эфир к журналисту
неприхотливы:
Причем без всякого стеснения, с какими-то даже хихикающими намеками
на "моральну складову".Надо признать, что Верховная Рада
расслоилась по долгу службы на спикеров и капиталистов. Одни ходят
по эфирам, другие – "в составе делегаций" где-то в вечном
полете и терках...Дорогие политики и чиновники! Людям надоели
ваши личные обиды, ваша трусость, ваш цинизм, ваше двуличие.
Политика – это открытость, прозрачность, честный разговор с
избирателем и понимание своей роли.Вы все обязаны выходить к людям
и отчитываться о своей деятельности. А также о своей
бездеятельности и лжи. Это не ваше право, это ваша обязанность. В
противном случае следующие выборы – не ваши.Кстати говоря,
есть один человек, с которым у меня была масса острых дискуссий, но
он всегда готов их продолжить. Это Виталий Шабунин. В этом смысле
он, конечно, воин. Возможно, потому что еще не в Раде.
- вы написали в Facebook... Я не приду;
- вы спросили про деньги… Вы оскорбили подозрением;
- вы брали интервью у Портнова... Нам сказали к вам не ходить...
(это депутаты "Народного фронта").
Источник: Наташа Влащенко / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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