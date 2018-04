var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4132; coreola.articleid = 242094; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4132] = 4132; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Блоги



Наташа Влащенко

Половина нынешних депутатов зашли в Раду в одних портках, а теперь их декларации сияют всеми цветами благополучных капиталистов { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/vlashchenko/polovina-nyneshnih-deputatov-zashli-v-radu-v-odnih-portkah-a-teper-ih-deklaracii-siyayut-vsemi-cvetami-blagopoluchnyh-kapitalistov-242094.html" }, "headline": "Половина нынешних депутатов зашли в Раду в одних портках, а теперь их декларации сияют всеми цветами благополучных капиталистов", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2420/94_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-04-18T18:15:43+02:00", "dateModified": "2018-04-18T18:36:47+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Украинские политики и чиновники обязаны отчитываться о своей деятельности и бездеятельности, отметила телеведущая и генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко." , "keywords": "Верховная Рада, выборы, депутаты, декларация, Михаил Гаврилюк, Наташа Влащенко" } Наташа Влащенко Украинская телеведущая, писательница и генеральный продюсер телеканала ZIK. все материалы автора → Половина нынешних депутатов зашли в Раду в одних портках, а теперь их декларации сияют всеми цветами благополучных капиталистов Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 18.15 | комментариев: Гаврилюк на Mercedes. И чего все так всполошились?А ведь половина нынешних депутатов зашли в Раду, образно говоря, в одних портках, а теперь их электронные декларации сияют всеми цветами благополучных капиталистов.Фамилии называть? Правильно, сами знаете.И даже те люди, которые начинали антикоррупционное сражение со съемных квартир, теперь обзавелись элитным жильем $0,5 млн. Многие из них не ходят ко мне в эфиры под надуманными предлогами. Скажем, Лещенко считает, что я должна перед ним извиниться за публичные вопросы: как он смог купить квартиру по столь низким ценам (тогда этот дом строила компания Тигипко)?Андрей Парубий еще два года назад сообщил мне по телефону: "Вы сказали, что у меня четыре квартиры, я к вам больше не приду!" На что я спикеру очень вежливо объяснила, что, значит, он неправильно заполнил декларацию, написав одну квартиру четыре раза (с разными владельцами, членами своей семьи). И даже в эфире потом это уточнила, чтоб он не переживал. Скрин этой декларации потом долго хранила. А потом надоело: поняла, это выдуманный предлог.Формальный глава фракции "Народного фронта" Максим Бурбак по телефону сообщил, что не будет ходить в эфиры, так как я написала в Facebook, что у него во владении парк машин, а это не его, а жены.Светлана Залищук как обиделась четыре года назад за вопросы по декларациям (ее и Сергея Лещенко), так больше и не появляется.У Ляшко и Лозового – свои предлоги.На самом деле все эти люди просто не хотят острых дискуссий о личной ответственности. Да и сам Гаврилюк, знаете ли, больше не спешит к журналистам.Список можно продолжить депутатами БПП, Радикальной партии и всех остальных фракций.Заметьте, друзья, все наши депутаты очень чувствительны к имущественным вопросам. Их не тянет в сторону острой дискуссии, открытых ответов. Если отчет правительства – то обязательно как выступление агитбригады. Если приход министра – то в дружественное медиа.В политике они ведут себя как маленькие капризные девочки. Мотивы неприхода в эфир к журналисту неприхотливы: вы написали в Facebook... Я не приду;

вы спросили про деньги… Вы оскорбили подозрением;

вы брали интервью у Портнова... Нам сказали к вам не ходить... (это депутаты "Народного фронта"). Причем без всякого стеснения, с какими-то даже хихикающими намеками на "моральну складову".Надо признать, что Верховная Рада расслоилась по долгу службы на спикеров и капиталистов. Одни ходят по эфирам, другие – "в составе делегаций" где-то в вечном полете и терках...Дорогие политики и чиновники! Людям надоели ваши личные обиды, ваша трусость, ваш цинизм, ваше двуличие. Политика – это открытость, прозрачность, честный разговор с избирателем и понимание своей роли.Вы все обязаны выходить к людям и отчитываться о своей деятельности. А также о своей бездеятельности и лжи. Это не ваше право, это ваша обязанность. В противном случае следующие выборы – не ваши.Кстати говоря, есть один человек, с которым у меня была масса острых дискуссий, но он всегда готов их продолжить. Это Виталий Шабунин. В этом смысле он, конечно, воин. Возможно, потому что еще не в Раде. Источник: Наташа Влащенко / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



