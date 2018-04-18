Если сейчас грубо начать обращать храмы и прихожан в единую Украинскую церковь — это чревато всякой хренью: захватом церквей, битвой громад, анафемами московитов — нафига нам это страдающее средневековье?

Будь я Порошенко, я бы решил вопрос элегантно и бескровно: нужно лишь протащить через Раду поправки к законам о налогообложении.

Вот спросите себя, отчего иномарка, въезжая в Украину для продажи, автоматически дорожает в четыре раза? (Привет евробляхам).

Оттого, что Украина заботится о местном производителе автомобилей имени Тариэла Васадзе (или кто-там), как бы подталкивая нас к покупке изделий отвечественного автопрома (из говна и палок).

Тот же чудный метод нужно просто применить к церкви.

Как известно, церковь у нас освобождена от уплаты налогов (пипец, но это так).

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Ну так примените въездные пошлины к иноцерквам! Обложите налогами храмы и священников Московского патриархата, подержите отечественного религиепроизводителя!

Вон, в той же Франции государство официально поддерживает местную церковь — похлеще, чем мы Тариэла Васадзе. В результате — все французы (кроме трёх полоумных русских эмигрантов) — верные католики.

Попы (бывают, конечно, прекрасные исключения; не встречал) — они ведь преимущественно, как крымские пенсионеры: где больше платят — там и Родина.

Через полгода все московские батюшки (вместе с матушками и иномарками) сами перебегут в Киевский патриархат — вместе с прихожанами, храмами и косточками святых (у кого что). Потому что вера верой, а жить на что-то надо. И иномарку новую купить надо, а они у нас дорогие. Ужасно.

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