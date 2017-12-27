Процесс освобождения украинских заложников, которых удерживают боевики на Донбассе, назначен на 12:00 и может длиться три часа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник Президента Украины Юрий Бирюков, передает

"Процесс (освобождение украинских заложников - ред.) назначен на 12 будет идти часа три", - написал Ю.Бирюков.

Напомним, обмен для освобождения украинских заложников, которых удерживают боевики на Донбассе, запланирован на среду, 27 декабря.

Как сообщал удерживаемые "ДНР" отправились для процедуры обмена.

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