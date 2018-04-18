НБУ создал единую базу банковских управленцев за всю историю

На официальном сайте Нацбанка появилась общая база руководителей банков и владельцев существенного участия, которая позволяет по нескольким критериям поиска посмотреть полную историю менеджемента учреждения или оценить карьерные свершения конкретного управленца. В самом НБУ полагают, что новая система будет помогать большей прозрачности банковской системы, информирует svodka.net.

Но не поясняют, каким именно образом, ведь аналогичную информацию без особых хлопот можно найти на сайте каждого финучреждения. И тут же добавляют – данные собирали у подопечных, потому за их 100% достоверность не ручаются. Более того, просят пользователей сообщать регулятору, в случае обнаружения неточностей.

Впрочем, следует отметить, что работу в НБУ проделали серьезную. Реестр позволяет искать необходимую информацию по одному или сразу нескольким критериям. В частности, она предлагает такие опции поиска:

Фамилия, имя и отчество;

Занимаемая должность (правление, набсовет, главбух — без возможности детализации);

Название банка;

Код МФО;

ЕГРПОУ банка;

Период, в который руководитель работал в банке.

Информации собрали много. К примеру, по запросу «Укрсоцбанк» сайт выдает 130 записей. Из которых можно почерпнуть полную историю смены руководителей, их замов, главбухов и членов набсовета.

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Для самых терпеливых исследователей база открывает поистине безграничные возможности. Учитывая тот факт, что в выдаче есть данные не только о ныне здравствующих финучреждениях, но и о неплатежеспособных, можно, к примеру, составить рейтинг успешности менеджеров. Правда, для этого придется перебрать вручную почти 7 тыс. записей.

Между тем, юзабилити созданного реестра все же оставляет желать лучшего. Система позволяет разбирать информацию по категориям данных, однако делает это только в двух возможных вариантах: в прямом или обратном алфавитном порядке или по убыванию/возрастанию числового значения.

А вот получить детализацию, кликнув, скажем, на фамилию руководителя или название банка в результатах поиска уже не выйдет. Придется повторно делать поисковый требование по нужному критерию.

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