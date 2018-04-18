Директору детского лагеря "Виктория" в Одессе Петросу Саркисяну стало плохо во время судебного заседания. Саркисян находится под арестом с 18 сентября 2017 года Фото: dumskaya.net иректора детского лагеря "Виктория" в Одессе, где 15 сентября 2017 года в пожаре погибли три девочки, госпитализировали из зала суда. Об этом сообщает местное издание "Думская"."Директору стало плохо прямо в зале Киевского районного суда Одессы, где рассматривается его дело о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель троих детей. Он упал к ногам конвоиров", – написало издание.На вызов прибыла карета "скорой" помощи, после чего врач сообщил судье, что у Саркисяна предынфарктное состояние. По данным издания, в 2011 году он перенес инфаркт.Суд разрешил госпитализацию подозреваемого и перенес заседание по делу на неопределенный срок. Он будет находится в одной из больниц Одессы под охраной, пишет "Думская". Вечером 15 сентября 2017 года в детском лагере на улице Дача Ковалевского в Одессе вспыхнул пожар. В санатории находились 150 детей, 42 из них – в горящем корпусе. Погибли три девочки: Анастасия Кулинич, София Мазур и Снежана Арпентий. Они жили в лагере в одной комнате. 18 сентября суд арестовал без права залога директора лагеря Петроса Саркисяна и старшего воспитателя Наталию Янчик. 28 сентября Янчик отпустили на поруки.14 ноября суд продлил арест Саркисяну и назначил залог в 128 тыс. грн. 30 ноября Апелляционный суд Одесской области отправил Саркисяна обратно в СИЗО без возможности внесения залога. Ранее уплаченный залог в 128 тыс. грн постановили вернуть. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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