Юристы Telegram намерены пожаловаться в Генпрокуратуру на действия Роскомнадзора по блокированию мессенджера, которые коснулись и других ресурсов. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале, пишет со ссылкой на .

По его словам, юристы намерены в начале мая собрать все обращения и факты, а после этого "катить телегу" в Генпрокуратуру для проверки законности действий.

Чиков также сообщил, что в правовой департамент юридической группы Агора поступило 73 обращения от людей, сайты которых стали недоступными в связи с блокировкой Telegram. В некоторых случаях речь идет о бизнес-проектах - интернет-магазины, службы доставки и тому подобное.

Накануне адвокат Рамиль Ахметгалиев обжаловал немедленное исполнение судебного решения о блокировке Telegram в Мосгорсуде.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор сообщил о начале блокировки Telegram по решению Таганского суда Москвы. Сопутствующие блокировки коснулись IP-адресов хостинг-провайдеров и Amazon.

Решение о блокировании Telegram было принято по иску Роскомнадзора. Основанием стал отказ предоставить ключи для дешифровки сообщений.

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