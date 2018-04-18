Президент Армении Серж Саргсян надоел армянам своими обманами и вечным властительством, своими связями с криминальными авторитетами.

Армяне не верят ни правящей партии, ни ему. Они хотят восстановления демократии и нормальной ротации партий у власти. Они далеко не первый раз выходят на улицы и на этот раз, кажется, народ единодушен, а руководитель протеста Никол Пашинян не боится называть новую революцию «цветной» и «бархатной».

Представляю, с каким ужасом в Кремле смотрят за Арменией. Ведь этот колокол звонит и по ним. В Армении стоят российские войска. Одна просьба Саргсяна и они будут на улицах Еревана. Ума у кремлевских мудрецов хватит, как хватило ума аннексировать Крым четыре года назад и запретить Телеграм.

Но тогда армянский народ, традиционно дружественный к России, возненавидит «Ивана» так, как никогда прежде. И надолго Армения перестанет быть дружественной страной. И войска русские уйдут с позором. Принятие Армении в НАТО исключит опасность со стороны Турции, и от Ирана она будет защищена. Нерешенных территориальных проблем в Армении нет – Карабах формально – другое государство.

Как хотел бы я, чтобы в пример кремлевским правителям Саргсян ушел в отставку, а не призывал российских солдат. Это вероятно. А если призовет, Путин пошлет солдат наверняка, и мечтать об ином – глупость.

С вниманием и волнением слежу за событиями в Армении.

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