Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что Россия пока не проявляет никакого интереса к своим гражданам, отправленным в Украину. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Геращенко: Еще раз подчеркнула готовность украинской стороны как можно быстрее передать РФ 23 россиян Фото: rada.gov.ua Об этом 18 апреля сообщила в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко."Еще раз подчеркнула готовность украинской стороны как можно быстрее передать РФ 23 россиян, осужденных за преступления против территориальной целостности в обмен на украинцев в РФ. Мы не получили ответа на это предложение", – написала она.Геращенко подчеркнула, что боевики продолжают включать этих россиян в свои списки как "ополченцев"."РФ пока не проявляет никакого интереса к своим гражданам, отправленным в Украину", – заявила Геращенко. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1688046854616454 4 апреля Украина в Минске заявила о готовности передать РФ 23 россиян в обмен на украинских политзаключенных.27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся самый крупный обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил 31 января 2018 года, что боевики на Донбассе незаконно удерживают 108 украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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