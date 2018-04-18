Правозащитники и депутаты обжалуют избрание омбудсмена в Конституционном Суде По словам Найема, уже на следующей пленарной неделе инициаторы представления начнут сбор подписей Правозащитники и народные депутаты готовят представление в Конституционный Суд о нарушениях в процедуре избрания омбудсмена. Людмила Денисова. Фото: telegraf.com.ua Об этом сегодня на брифинге в Верховной Раде заявил депутат Мустафа Найем. По его словам, уже на следующей пленарной неделе инициаторы представления начнут сбор подписей. "Я надеюсь, что мы найдем 45 коллег в зале, вместе с которыми обратимся в Конституционный Суд. Это не война с личностями, это борьба за независимость институции" , - подчеркнул он. Напомним, 15 марта Верховная Рада избрала своим уполномоченным по правам человека депутатку из фракции "Народный фронт" Людмилу Денисову. Общественные активисты обжалуют представление е-деклараций в Конституционном суде

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