Китайские пользователи обвинили компанию Apple в расизме из-за того, что функция Face ID работает не должным образом. Об этом сообщает ITC.

Причиной обвинений стал очередной прокол в работе функции биометрической идентификации Face ID. Как заявляет житель Шанхая, его сын играл со смартфоном iPhone X матери и смог разблокировать его, не зная пароля. Для этого ему было довольно лишь взглянуть на мобильное устройство, а смартфон просканировал лицо мальчика и распознал его, как лицо своей владелицы.

Как заверяет Apple, это редкий и единичный случай, но все же компания действительно занялась расследованием сообщения о разблокировке сыном смартфона матери. В свою очередь, жителей Китая начинают беспокоить вопросы безопасности и конфиденциальности при использовании iPhone X.

Ранее сообщалось, что китаянка дважды возвращала iPhone X в магазин, поскольку система Face ID срабатывала на лицо ее коллеги. Из-за таких повторяющихся проколов в работе функции биометрической идентификации, которые проявляются именно у китайцев, компанию Apple и начали обвинять в расизме.

Это не единственная неприятная особенность работы функции Face ID, выявленная в последние дни. На форумах Apple начали появляться сообщения, в которых владельцы iPhone X утверждают, что не могут воспользоваться функцией биометрической идентификации Face ID для подтверждения семейных покупок. Для этого им приходится вручную вводить пароль. В то же время пользователи, использующие функцию биометрической идентификации Touch ID, могут подтвердить покупку простым сканированием пальца.

В iOS имеется функция Ask to Buy, которая позволяет родителям контролировать, что их дети покупают при помощи смартфона. Например, если ребенку понравилась какая-то игра, он может попросить родителя купить ее. В таком случае родитель может подтвердить семейную покупку. Судя по всему, учитывая возможность ложного срабатывания функции Face ID на лицо ребенка, в Apple решили заблокировать подтверждение путем сканирования лица.

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