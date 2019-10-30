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Под Киевом автомобиль врезался в отбойник: один человек погиб на месте
30.10.2019 21:10
Под Киевом случилось смертельное ДТП Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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