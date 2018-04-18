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Директора сгоревшего лагеря "Виктория" госпитализировали из зала суда с предынфарктным состоянием
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18.04.2018 18:27
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Директору детского лагеря "Виктория" в Одессе Петросу Саркисяну
стало плохо во время судебного заседания. Саркисян находится под
арестом с 18 сентября 2017 года Фото: dumskaya.net иректора
детского лагеря "Виктория" в Одессе, где 15 сентября 2017 года в
пожаре погибли три девочки, госпитализировали из зала суда. Об этом
сообщает местное издание "Думская"."Директору стало плохо прямо в
зале Киевского районного суда Одессы, где рассматривается дело о
нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель троих
детей. Он упал к ногам конвоиров", – написало издание.На вызов
прибыла карета скорой помощи, после чего врач сообщил судье, что у
Саркисяна предынфарктное состояние. По данным издания, в 2011 году
он перенес инфаркт.Суд разрешил госпитализацию подозреваемого и
перенес заседание по делу на неопределенный срок. Он будет
находиться в одной из больниц Одессы под охраной, пишет
"Думская". Вечером 15 сентября 2017 года в детском лагере на
улице Дача Ковалевского в Одессе вспыхнул пожар. В
санатории находились 150 детей, 42 из них – в горящем
корпусе. Погибли три девочки: Анастасия Кулинич, София
Мазур и Снежана Арпентий. Они жили в лагере в одной
комнате. 18 сентября суд арестовал без права
залога директора лагеря Петроса Саркисяна и старшего
воспитателя Наталию Янчик. 28 сентября Янчик отпустили на
поруки.14 ноября суд продлил арест Саркисяну и назначил залог
в 128 тыс. грн. 30 ноября Апелляционный суд Одесской
области отправил Саркисяна обратно в СИЗО без возможности
внесения залога. Ранее уплаченный залог в 128 тыс. грн постановили
вернуть.
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