Булгак отметил, что "искали и приплетали все, что только можно найти, чтобы "замочить" министра и не разбираться в сути вопросов, с учетом всех точек зрения, реальных аргументов и объективных факторов, которые определяют проблематику в нашей сфере"

"Определенные политические силы и группы интересов попытаются использовать сегодняшнее заседание профильного парламентского комитета для сведения политических счетов с министром Игорем Ждановым и командой Министерства молодежи и спорта. Той командой единомышленников и собратьев с Майдана, которая последовательно занимает принципиальную позицию по многим вопросам, мешает этим дельцам жить и работать по старым антигосударственным установкам и коррумпированных схем, как в спорте, так и в молодежной политике. с подачи наших полет ического оппонентов на комитет вынесен ряд е верт спекулятивных вопросов" , - написал об этом на своей странице в Facebook советник министра спорта Павел Булгак.

Вокруг этой цели объединились разные группки лиц, которые категорически не воспринимают следующее:

1) Это приказ Министра Игоря Жданова о запрете участия украинских спортсменов в любых соревнованиях на территории страны-агрессора России в т.ч. международных. Больше только их возмущает запрет государственного финансирования таких поездок и отказ финансировать за деньги украинских граждан проведения в России соответствующих учебно-тренировочных сборов. Но мы остаемся твердым в своей позиции - кормить гостиничную, транспортную и спортивную инфраструктуру страны агрессора - не будем.

2) Другая группа дельцов недовольна нашей принципиальной позицией о недопустимости приватизации спортивных объектов национального значения, таких, например, как Киевский Дворец спорта, НСК "Олимпийский", "Арена-Львов", Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Ледовый стадион, спорткомплекс "Авангард", олимпийская база Заросляк. Они годами спят и видят, как бы "прихватизировать" эту собственность с последующим изменением ее спортивного профиля на исключительно коммерческую: под застройку, торговые центры, офисы и тому подобное.

3) Это действующее руководство государственного учреждения "Укрспортобеспечения". Сегодня оно выступает с валом огульных обвинений в адрес Министерства по одной единственной целью - прикрыть свою провальную работу по закупке спортивного инвентаря, формы и экипировки, безответственность, многочисленные нарушения, самовольное и незаконное расторжение контрактов, заключенных через систему ProZorro, постоянное издевательство над спортсменами и тренерами .

Именно нынешний руководитель "Укрспортобеспечения", господин Сыромять и его подчиненные несут прямую ответственность за неприятную ситуацию, в которой оказалась национальная сборная Украины по легкой атлетике перед Чемпионатом мира в помещении-2018, который состоялся в Бирмингеме.

Этот человек и его подчиненные саботировали закупку необходимого соревновательной формы, соответствующей требованиям соревнований уровня Чемпионата мира. "Укрспортобеспечения" было закуплено откровенно некачественные комплекты формы. В ней наши спортсмены физически не могли выступать на соревнованиях такого уровня, их бы просто не допустили к ЧМ. Поэтому, насколько известно, Федерации легкой атлетики пришлось в очень сжатые сроки искать варианты выхода из ситуации. Они попросили необходимую форму у одного из производителей мирового уровня, которая была бесплатно передана и доставлен уже непосредственно на место соревнований.

Минмолодьспорта также регулярно получает обращения и жалобы от федераций по видам спорта на ненадлежащее исполнение своих обязанностей руководством "Укрспортобеспечения". Существенные нарушения в деятельности этого учреждения были выявлены по результатам аудиторских проверок.

"Укрспортобеспечения" было позорно проиграна суд к которому обратился один из поставщиков спортивного оборудования из-за незаконного расторжения уже заключенного через систему ProZorro соглашения. В то же время господин Сыромять вовремя не принял все необходимые меры для подачи апелляции, чем нанес убыток государству. За это он получил выговор.

С целью любым способом удержаться в кресле руководителя "Укрспортобеспечения" и прикрыть массу нарушений, выявленных в деятельности этого госучреждения - господин Сыромять не без помощи наших политических оппонентов начал кампанию по дискредитации Минмолодьспорта и спортивных федераций, которые не желают мириться с произволом чиновников этого учреждения.

4) Большой зуб на команду Министерства, наш молодежный департамент и отдел национально-патриотического воспитания, в котором работают ветераны АТО - у многочисленных пророссийских общественных организаций, близких к прежним "регионалов" и деятелей, которые работали на режим Януковича. Эти общественные организации были лишены возможности "доить" государство и использовать государственную финансовую поддержку на реализацию антиукраинских проектов и инициатив в молодежной сфере.