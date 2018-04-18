Украинская биатлонистка Мария Панфилова, ранее выступавшая за сборные России и Беларуси, принял решение завершить спортивную карьеру, сообщает со ссылкой на Xsport.

"Этот год был не простым для меня, результат не радовал. Радовало только окружение. Хотела бы поблагодарить всю команду "Б", тренеров и сервис-бригаду, которая работала на высоте весь сезон. Я принял решение завершить спортивную карьеру, и не только за сборную Украины, а вообще", - подчеркнула спортсменка.

Стоит отметить, что Панфилова до 2013 года защищала цвета сборной России, а затем выступала за Украину. Дебют за "желто-синих" состоялся на чемпионате Европы в болгарском Банско, где она в составе украинской команды выиграла серебряную медаль в эстафете. С 2015-го по сезон 2016/17 годов она защищала цвета сборной Белоруссии, но предыдущий сезон снова провела в составе национальной команды Украины.

Заметим, что в сезоне 2017/18 Панфилова выступала на Кубке IBU и с 189 очками заняла 30-е место в общем зачете.

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