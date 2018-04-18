не планирует повышать цены на топливо.

В этом заверил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, передает со ссылкой на .

"Хочу заверить всех украинских граждан: никакого решения ни комиссии по торговле, ни правительства не будет, которое может повлечь какую-либо монополизацию, заговор или еще большее повышение цен на топливо", - сказал Гройсман.

Он отметил, что о решениях относительно подорожания цен на топливо говорят "прорицатели", которые "возобновили какую-то турбулентность".

Сегодня под зданием правительства состоялась массовая акция с требованием не повышать цены на бензин и дизельное топливо. Активисты пытались обратить внимание Кабмина на недопустимость введения квот на импортное топливо в интересах одного игрока - компании Уртатнафты, которая контролируется несколькими частными инвесторами, в том числе Игорем Коломойским.

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