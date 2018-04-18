В Крыму к началу нового туристического сезона ожидается открытие долгожданного Керченского моста. Но новая магистраль между Россией и оккупированным полуостровом даже в случае успешного завершения строительства вряд ли поспособствуют как увеличению числа отдыхающих, так и улучшение жизни местных жителей.

В марте 2018 года президент РФ Владимир Путин выразил пожелание, чтобы «люди могли в летний сезон воспользоваться» Керченским мостом, написала «Новая газета».

Сами жители Керчи считают свой город нетуристическим. Потому что там нет «нормальных пляжей», а на побережье расположены порты. Разве что кто-то из транзитных туристов устанет и остановится в Керчи, заявил менеджер одной из местных гостиниц.

Жители курортного Коктебеля считают свой поселок «самым проблемным». Набережная забита торговыми рядами, в населенном пункте нет канализации. К открытию Крымского моста в Коктебеле относятся с воодушевлением. В некоторых гостиницах уже сейчас забронировано 60% мест.

Еще один представитель Восточного Крыма – 10-тысячный город Щелкино – до 2013 года привлекал толпы молодежи фестивалем «КаZнтип», который после оккупации запретили. Раньше туристический поток в эти места составляли поровну жители Украины и РФ. В последние четыре года украинцы в Щелкино ездить перестали.

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