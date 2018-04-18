Филарет выразил надежду, что решение патриарха Варфоломея станет началом признанной Украинской поместной православной церкви

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет передал Президенту обращение и заметил, что оно подписано всеми архиереями УПЦ КП. Кроме этого, Филарет выразил надежду, что решение патриарха Варфоломея станет началом признанной Украинской поместной православной церкви, сообщает пресс-служба Президента.

"Благодарен за эти подписи, но просил бы, чтобы мы сейчас направили наши молитвы к господу, чтобы он помог и защитил Украину, и помог получить этот томос" , - сказал Петр Порошенко.

Обращение к Вселенскому патриарху Президент принял и от предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Глава государства также провел встречу с предстоятелем УПЦ (МП) Онуфрием. Порошенко и Онуфрий обменялись мнениями по активизации межконфессионального диалога в Украине, заявили в АП.