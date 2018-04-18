|Порошенко получил от УПЦ КП и УАПЦ обращение к Вселенскому патриарху
|18.04.2018 18:36
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Филарет выразил надежду, что решение патриарха Варфоломея станет началом признанной Украинской поместной православной церквиПрезидент Украины Петр Порошенко встретился с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял обращение от УПЦ КП и УАПЦ к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви автокефалии.
Фото: president.gov.ua
Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет передал Президенту обращение и заметил, что оно подписано всеми архиереями УПЦ КП. Кроме этого, Филарет выразил надежду, что решение патриарха Варфоломея станет началом признанной Украинской поместной православной церкви, сообщает пресс-служба Президента.
"Благодарен за эти подписи, но просил бы, чтобы мы сейчас направили наши молитвы к господу, чтобы он помог и защитил Украину, и помог получить этот томос", - сказал Петр Порошенко.
Обращение к Вселенскому патриарху Президент принял и от предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
Глава государства также провел встречу с предстоятелем УПЦ (МП) Онуфрием. Порошенко и Онуфрий обменялись мнениями по активизации межконфессионального диалога в Украине, заявили в АП.
Напомним, что 17 апреля Петр Порошенко сообщил, что решил обратиться к Вселенскому патриарху о создании автокефалии поместной церкви в Украине и призвал парламентариев поддержать такую его инициативу.