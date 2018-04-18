К ремонту моста в Станице Луганской готов подключиться Международный комитет Красного Креста. Об этом в своем Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко, передает

"С положительной - надеюсь, что таки продвигаемся вперед в вопросе реконструкции полностью разрушенного моста в Станице Луганской, к ремонту которого готов подключиться МККК", - сообщила Геращенко.

Напомним, в начале апреля представитель Украины в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма встретился с главой делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлимана, стороны обсудили вопросы ремонта моста в районе Станицы Луганской в Луганской области.

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