|Без "живых денег": Появились интересные детали о необычной коррупции в Украине
|18.04.2018 18:43
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Иногда в коррупционных схемах в Украине живых денег вообще может не быть.
«Может быть оказание услуг, эквивалентное сумме взятки. Например, в Николаевской области в прошлом году просили телевизоры вместо денег. Либо компьютеры просят», — отметила спикер Департамента защиты экономики Национальной полиции Наталья Калиновская, информирует svodka.net.
Уточняется, что взятки без денег практикуют и копы.
«Не всегда ведь озвучивают конкретную сумму. Смотрят на твой автомобиль, оценивают, как ты одет, и как бы в «дружеском» разговоре пытаются выяснить, чем ты занимаешься в жизни. Например, человек владеет рестораном. Ему закидывают удочку: а если прийти к тебе в ресторан и отпраздновать юбилей какой-нибудь, не заплатив за это», — рассказал водитель из Харькова, пожелавший остаться неизвестным.
В то же время статусные коррупционеры действуют с размахом.