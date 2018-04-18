Иногда в коррупционных схемах в Украине живых денег вообще может не быть.

«Может быть оказание услуг, эквивалентное сумме взятки. Например, в Николаевской области в прошлом году просили телевизоры вместо денег. Либо компьютеры просят», — отметила спикер Департамента защиты экономики Национальной полиции Наталья Калиновская, информирует svodka.net.

Уточняется, что взятки без денег практикуют и копы.

«Не всегда ведь озвучивают конкретную сумму. Смотрят на твой автомобиль, оценивают, как ты одет, и как бы в «дружеском» разговоре пытаются выяснить, чем ты занимаешься в жизни. Например, человек владеет рестораном. Ему закидывают удочку: а если прийти к тебе в ресторан и отпраздновать юбилей какой-нибудь, не заплатив за это», — рассказал водитель из Харькова, пожелавший остаться неизвестным.

В то же время статусные коррупционеры действуют с размахом.

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