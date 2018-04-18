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Разработчик "Новичка" заявил, что выздоровление Скрипалей связано с привычкой мыть руки
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18.04.2018 18:43
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Разработчик нервно-паралитического вещества "Новичок"Владимир Углев
подчеркнул, что этот яд неустойчив при воздействии влаги. 4 марта
Скрипалей госпитализировали с симптомами отравления Фото: ЕРА Он
подчеркнул, что "Новичек" неустойчив при воздействии влаги."Как все
нормальные люди, Скрипали перед едой моют руки с мылом. А-234
["Новичек"] – та же грязь. Так что часть вещества они смыли, а
оставшаяся не смогла убить их на 100%", – заявил
он. 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического
состояния. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Спикер российского МИД Мария Захарова
заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее
словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные
вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта
стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала
разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ,
она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по
словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс
заметен.
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