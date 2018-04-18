Разработчик нервно-паралитического вещества "Новичок"Владимир Углев подчеркнул, что этот яд неустойчив при воздействии влаги. 4 марта Скрипалей госпитализировали с симптомами отравления Фото: ЕРА Он подчеркнул, что "Новичек" неустойчив при воздействии влаги."Как все нормальные люди, Скрипали перед едой моют руки с мылом. А-234 ["Новичек"] – та же грязь. Так что часть вещества они смыли, а оставшаяся не смогла убить их на 100%", – заявил он. 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер российского МИД Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ, она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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