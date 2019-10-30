Женщины из британского парламента вступились за Меган Маркл перед СМИ - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Женщины из британского парламента вступились за Меган Маркл перед СМИ
30.10.2019 21:28
Женщины-депутаты из британского парламента выразили свою поддержку Меган Маркл в скандале с прессой
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax - светская жизнь
события
украина
меган
маркл
скандале
прессой
поддержку
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->