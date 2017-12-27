На фабрике "Меньшевик" в Москве произошел конфликт между
"хозяйствующими субъектами", заявили в полиции. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Полиция сообщает, что заложников на
фабрике нет Фото: ЕРА Как сообщили правоохранители, около 9.00 по
московскому времени (8.00 по Киеву) "произошел конфликт между
хозяйствующими субъектами". В ходе перестрелки один из участников
конфликта ранил одного из "оппонентов", в результате чего тот
скончался.Представитель Главного следственного управления СК
РФ по Москве Юлия Иванова заявила, что стрелявший ранил
охранника.Она добавила, что преступник передвигается по территории
фабрики и оказывает сопротивление при попытках поймать его.В Москве
27 декабря в результате стрельбы на кондитерской фабрике
"Меньшевик" погиб один человек, трое пострадали. Предварительно
сообщалось, что на территории предприятия мог произойти захват
заложников.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира