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В московской полиции опровергли информацию о заложниках на фабрике "Меньшевик"
27.12.2017 11:35
На фабрике "Меньшевик" в Москве произошел конфликт между "хозяйствующими субъектами", заявили в полиции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полиция сообщает, что заложников на фабрике нет Фото: ЕРА Как сообщили правоохранители, около 9.00 по московскому времени (8.00 по Киеву) "произошел конфликт между хозяйствующими субъектами". В ходе перестрелки один из участников конфликта ранил одного из "оппонентов", в результате чего тот скончался.Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова заявила, что стрелявший ранил охранника.Она добавила, что преступник передвигается по территории фабрики и оказывает сопротивление при попытках поймать его.В Москве 27 декабря в результате стрельбы на кондитерской фабрике "Меньшевик" погиб один человек, трое пострадали. Предварительно сообщалось, что на территории предприятия мог произойти захват заложников.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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