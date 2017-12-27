На фабрике "Меньшевик" в Москве произошел конфликт между "хозяйствующими субъектами", заявили в полиции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полиция сообщает, что заложников на фабрике нет Фото: ЕРА Как сообщили правоохранители, около 9.00 по московскому времени (8.00 по Киеву) "произошел конфликт между хозяйствующими субъектами". В ходе перестрелки один из участников конфликта ранил одного из "оппонентов", в результате чего тот скончался.Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова заявила, что стрелявший ранил охранника.Она добавила, что преступник передвигается по территории фабрики и оказывает сопротивление при попытках поймать его.В Москве 27 декабря в результате стрельбы на кондитерской фабрике "Меньшевик" погиб один человек, трое пострадали. Предварительно сообщалось, что на территории предприятия мог произойти захват заложников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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