В среду, 18 апреля, древний иранский город Йезд, построенный в III тысячелетии до н. э, накрыла масштабная песчаная буря со скоростью 100 км/ч. Видеозаписи стихии опубликовал локальный житель и фотограф Hadi Akhondi в Instagram.

По его словам, буря разносит пыль и песок по всему городу. Невозможно разглядеть небо, а в некоторые районы города накрыла тьма, так как из-за пыли не видно солнца.

Он добавил, что местные средства массовой информации говорят о минимум десятке пострадавших.

Как сообщал svodka.net.uа, как минимум, три человека погибли на территории Соединенных Штатов Америки вследствие сильного снегопада, бури, дождя и града в ночь на воскресенье, 15 апреля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира