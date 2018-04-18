Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в правительстве РФ структуру по реагированию на санкции. Об этом в среду, 18 апреля, пишут РИА Новости.

По его словам, предлагается организовать так называемый центр мониторинга ситуации под названием Контрофак.

«Там не идет речь о том, чтобы наказывать кого-то, но мониторить ситуацию и определять, какая форма поддержки нужна — внешнеэкономическая, кредитная, рефинансирование. И ЦБ, Минфин, Минпромторг, Минэк должны как-то включиться», — сказал Шохин.

Глава союза промышленников отметил, что при американском министерстве финансов существует специальное управление по контролю над иностранными активами, которое, в частности, занимается вопросами введения экономических и торговых санкций.

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