|Олифер: С 30 марта по 16 апреля зафиксировано 720 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО
|18.04.2018 18:51
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https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/1640210429432386
По словам Олифер, боевики пытаются срывать работу международного патруля, чтобы те не могли продолжать эффективное выполнение своей миссии."Полноценная тишина возможна только после того, как РФ прекратит поставлять технику, вооружение, горюче-смазочные материалы и наемников через неконтролируемой участок российско-украинской границы; обеспечит беспрепятственный доступ для СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая районы, находящиеся в непосредственной близости от границы с РФ, и создаст в пограничном районе зоны безопасности, о которых договаривались еще в сентябре прошлого года", – отметила Олифер.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки.
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