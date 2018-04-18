Специальная мониторинговая задача ОБСЕ констатирует риск дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе, заявила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам очередного раунда переговоров. Этот материал можно прочитать и на украинском языке С 30 марта в зоне АТО должно было действовать перемирие Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook Она подчеркнула, что специальная мониторинговая задача ОБСЕ констатирует риск дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе."С 30 марта по 16 апреля зафиксировано одно боестолкновение и 720 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, 685 из них были прицельные. Имели место нарушения режима тишины с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями: танков, артиллерии и минометов. Таким образом, количество обстрелов увеличилось в разы, не обеспечено ни дня тишины, между украинских военных есть погибшие и раненые. Вызывает возмущение очередная провокация в отношении персонала Донецкой фильтровальной станции, в результате которой ранены сотрудники станции", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/1640210429432386 По словам Олифер, боевики пытаются срывать работу международного патруля, чтобы те не могли продолжать эффективное выполнение своей миссии."Полноценная тишина возможна только после того, как РФ прекратит поставлять технику, вооружение, горюче-смазочные материалы и наемников через неконтролируемой участок российско-украинской границы; обеспечит беспрепятственный доступ для СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая районы, находящиеся в непосредственной близости от границы с РФ, и создаст в пограничном районе зоны безопасности, о которых договаривались еще в сентябре прошлого года", – отметила Олифер.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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