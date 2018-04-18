Раненого бойца доставили в лечебное учреждение

По состоянию на 18.00 зафиксировано 20 обстрелов украинских опорных пунктов, передает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты "Бутовка". 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и снайперское оружие агрессор применил близко Песков.

Также из гранатометов враг открывал огонь по оборонцях Водяного, Талаковки, Богдановки и Авдеевки. Кроме этого, из вооружения БМП агрессор обстрелял укрепления ВСУ под Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов – близко Невельского и Талаковки, стрелкового оружия – в районе Лебединского, Марьинки, Верхньоторецкого и Авдеевки, а неподалеку Гнутового – велся снайперский огонь.

На Луганском направлении боевики применили крупнокалиберные пулеметы по украинским позициям под Новолуганским, а снайперское оружие – близко Майорска и Новгородского.

Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказана квалифицированная медицинская помощь.

Напомним, что в течение минувших суток в зоне АТО было зафиксировано 45 обстрелов украинских позиций со стороны террористов.