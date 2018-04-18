Украина приступила к посеву кукурузы на зерно

По состоянию на 18 апреля аграрии 19 областей Украины приступили к севу кукурузы на зерно, который проведен на площади 178 тыс. га. Это составляет 4% от запланированных 4,6 млн га. Посев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 1,6 млн га (67% к прогнозу), сообщает Министерство агрополитики и продовольствия, информирует svodka.net.

В частности посеяно:

ярового ячменя – 1,1 млн га (68%);

овса – 97 тыс. га (47%);

пшеницы – 101 тыс. га (57%);

гороха – 328 тыс. га (77%).

Также продолжается посев технических культур: сахарная свекла посеяна на площади 150 тыс. га (50%), подсолнечника — 457 тыс. га (8%).

Завершается подкормка озимых культур на зерно – работы проведены на площади 6,8 млн га (94% к прогнозу). Кроме того озимый рапс подкормлен на 938 тыс. га (93%).

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Озимые культуры на зерно под урожай 2018 посеяны на площади 7,3 млн га или 101% к площадям засеянным под урожай 2017 года в том числе: пшеницы – 6,3 млн га (103%), ячменя – 0,8 млн га ( 94%), ржи – 149,4 тыс. га (88%). Кроме того, озимый рапс на зерно посеян на площади 1,0 млн га (112%).

Сложности с севом яровых культур и ухудшение прогнозов по урожаю озимых привело к росту мировых котировок к началу апреля на кукурузу (+8% к прошлому году) и сою (+6%). Недобор урожая по этим культурам ожидается, соответственно в 14 млн тонн. и 17 млн тонн.

Как ранее писал UBR.ua в Украине ссостояние озимых посевов пшеницы лучше, чем в прошлом году, что пока сулит аграриям хороший заработок, так как форвардные контракты на пшеницу из Черноморского региона выросли на $25/т.

В свою очередь, кукуруза требует больших затрат при выращивании, следовательно в начале сезона 2017/2018 она была аутсайдером по цене и рентабельности. Но из-за климатических условий в Южной Америке ожидается существенное сокращение ее мирового урожая, что привело к росту мировых цен. За февраль-март 2018 года цены на кукурузу выросли на 20%, сделав ее одной из самых дорогих экспортных позиций. Сейчас форварды заключаются на уровне $194/т.

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