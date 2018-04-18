На переговорах в Минске стороны военного конфликта на Донбассе обсуждали экологию и защиту объектов гражданской инфраструктуры в регионе. Боевики начали затопление "ядерной" шахты в Донецкой области Фото: dnr-live.ru "Украинская сторона подняла экологические вопросы, в частности, направление профильных экспертов для изучения экологической ситуации в ОРДЛО", – отметила Олифер. https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/1640210429432386 По ее словам, вопрос безопасности для объектов гражданской инфраструктуры региона поставлен на всех уровнях, в том числе и в рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам.В ходе переговоров обсуждался также вопрос восстановления мобильной связи и предоставления гарантий безопасности на случай проведения восстановительных работ сотрудниками компании "Vodafone Украина" в оккупированной части Донецкой области.20 января украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе заявила, что восстановительные работы Vodafone в оккупированных районах Донецкой области блокируют боевики.В ходе заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 28 февраля была достигнута договоренность о необходимости восстановления мобильной связи на оккупированной территории Донецкой области. 15 марта на заседании контактной группы вновь была достигнута эта договоренность.В марте "вице-премьер ДНР" Александр Тимофеев заявил, что оператор мобильной связи "Vodafone Украина" должен выплатить 800 млн руб. "налога" в "бюджет республики".Боевики "ДНР" на днях начали затопление "ядерной" шахты в Енакиево, Минобороны Украины предупредило об угрозе заражения грунтовых вод радиоактивными частицами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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