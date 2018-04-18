Во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске обсуждался вопрос восстановления мобильной связи на Донбассе. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает

"Так как на уровне подгруппы, так и во время заседания ТКГ был обсужден вопрос восстановления мобильной связи на территории ОРДО в технической части, а также о предоставлении гарантий безопасности в случае осуществления восстановительных работ сотрудниками компании "Водафон Украины", - сообщила Д.Олифер.

Напомним, заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин заявил, что на подконтрольной части Донецкой и Луганской областей должен быть расширенный интернет-доступ, особенно в сельской местности.

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