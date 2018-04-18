Украины принял решение о создании межведомственной комиссии по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения. Соответствующее решение правительства есть в распоряжении, передает .

Согласно решению, к подготовке и проведению переписи привлекаются центральные и местные органы власти, органы местного самоуправления, предприятия и организации, которые в установленном порядке и в установленные сроки обеспечивают подготовку и проведение переписи отдельных категорий населения, находящихся на закрытых территориях, в институциональных учреждениях и в других местах временного или постоянного проживания (пребывания), а также предоставляют содействие и помощь в ее подготовке и проведении.

С целью содействия обеспечению координации действий центральных и местных органов исполнительной власти, задействованных в процессе подготовки и проведения переписи, согласованности предложений по механизмам и способам решения проблемных вопросов, возникающих при организации и проведении переписи, а также совершенствования нормативно-правовой базы по соответствующим вопросам принято решение о создании межведомственной комиссии.

Для координации действий центральных и местных органов исполнительной власти, привлекаемых в соответствии с их компетенцией к подготовке и проведению переписи, проектом постановления утверждается:

должностной состав межведомственной комиссии по вопросам содействия проведению всеукраинской переписи населения; положение о межведомственной комиссии по вопросам содействия проведению всеукраинской переписи населения.

Напомним, ранее сообщалось, что население Украины может сократиться на 15% до 2050 года. Соответствующие данные содержатся в отчете "Перспективы мирового народонаселения" за 2017 год.

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