Соединенные Штаты Америки расширили ограничительные меры в отношении Северной Кореи, пишет Deutsche Welle .

"США 26 декабря расширили санкции против КНДР, включив в санкционный список двух северокорейских чиновников за их роль в разработке баллистических ракет", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в санкционный список попали заместитель главы департамента военной промышленности Рабочей партии КНДР Ким Чонг Сок и первый вице-председатель департамента Центрального комитета Рабочей партии КНДР Ри Пьонг Чо.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, введенные меры являются частью "кампании максимального давления" с целью изоляции Пхеньяна и "достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 24 декабря, Пхеньян подверг критике последние санкции, которые ввела Организация Объединенных Наций в отношении запрещенных программ баллистических ракет и ядерных вооружений, и назвал их "актом войны".

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