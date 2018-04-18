В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко отметил, что в Министерстве иностранных дел УССР, где работал его отец, детям дипломатов не принято было "идти тем же путем". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Грищенко: Выбор стать дипломатом я довольно рано сделал Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Выбор стать дипломатом я довольно рано сделал, поскольку мой отец дипломатом был. Он работал в Министерстве иностранных дел УССР и, кстати, был свидетелем того самого выступления Хрущева (руководитель СССР Никита Хрущев. – ) на заседании Генассамблеи, когда Никита Сергеевич туфлей стучал", – сказал он.Дипломат отметил, что на тот момент его отец занимал "как раз невысокую" должность. А самой высокой его должностью была – постоянный представитель Украины при европейском отделении ООН и других международных организаций в Женеве."Был директором департамента, то есть управления тогда... МИД у нас небольшой был, человек 80 там работало, включая технический персонал, небольшое представительство в Нью-Йорке, еще меньше – в Париже, Женеве и Вене. И было не принято детям дипломатов идти тем же путем в то же маленькое министерство", – отметил Грищенко.12 октября 1960 года во время заседания 15-й Генеральной Ассамблеи ООН Хрущев постучал туфлей по трибуне, демонстрируя свое негативное отношение к оппонентам с Запада. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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