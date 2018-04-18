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Грищенко: Мой отец работал в Министерстве иностранных дел УССР и был свидетелем выступления Хрущева, когда он туфлей стучал
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18.04.2018 19:09
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В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-министр
иностранных дел Украины Константин Грищенко отметил, что в
Министерстве иностранных дел УССР, где работал его отец, детям
дипломатов не принято было "идти тем же путем". Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Грищенко: Выбор стать дипломатом я
довольно рано сделал Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Выбор
стать дипломатом я довольно рано сделал, поскольку мой отец
дипломатом был. Он работал в Министерстве иностранных дел УССР и,
кстати, был свидетелем того самого выступления Хрущева
(руководитель СССР Никита Хрущев. – ) на заседании
Генассамблеи, когда Никита Сергеевич туфлей стучал", – сказал
он.Дипломат отметил, что на тот момент его отец занимал "как раз
невысокую" должность. А самой высокой его должностью была –
постоянный представитель Украины при европейском отделении ООН и
других международных организаций в Женеве."Был директором
департамента, то есть управления тогда... МИД у нас небольшой был,
человек 80 там работало, включая технический персонал, небольшое
представительство в Нью-Йорке, еще меньше – в Париже, Женеве и
Вене. И было не принято детям дипломатов идти тем же путем в то же
маленькое министерство", – отметил Грищенко.12 октября 1960
года во время заседания 15-й Генеральной Ассамблеи ООН
Хрущев постучал туфлей по трибуне, демонстрируя свое
негативное отношение к оппонентам с Запада.
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