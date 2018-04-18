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В Ереване возросло количество задержанных, среди них - 20 несовершеннолетних
18.04.2018 19:10
В Ереване возросло количество задержанных, между них - 20 несовершеннолетних
Омбудсмен Армении призвал немедленно освободить всех несовершеннолетних
В Ереване количество задержанных участников антиправительственных протестов возросло до 87.
В Ереване возросло количество задержанных, среди них - 20 несовершеннолетних Фото: Photolur

Среди задержанных - 20 несовершеннолетних, сообщает армянская служба "Радио Свобода" со ссылкой на полицию.

По данным руководителя штаба полиции Ованнеса Кочаряна, относительно 33 из 87 задержанных открыли административное производство, которое предусматривает штраф в размере 50 тысяч драмов (чуть более 100 долларов).

"Относительно 54 человек проверяется вопрос их участия в массовых беспорядках, проводятся следственные действия. Перекрыв улицы, они нарушили общественный порядок, полиция этого не потерпит", - сказал начальник штаба полиции.

Омбудсмен Армении призвал немедленно освободить всех несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба офиса омбудсмена, в полицию Армении направили требование о незаконности необоснованного содержания в отделениях полиции несовершеннолетних.

Напомним, несмотря на акции протеста в Ереване, парламент Армении избрал бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром республики.

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