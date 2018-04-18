|В Ереване возросло количество задержанных, среди них - 20 несовершеннолетних
|18.04.2018 19:10
|
Омбудсмен Армении призвал немедленно освободить всех несовершеннолетнихВ Ереване количество задержанных участников антиправительственных протестов возросло до 87.
Фото: Photolur
Среди задержанных - 20 несовершеннолетних, сообщает армянская служба "Радио Свобода" со ссылкой на полицию.
По данным руководителя штаба полиции Ованнеса Кочаряна, относительно 33 из 87 задержанных открыли административное производство, которое предусматривает штраф в размере 50 тысяч драмов (чуть более 100 долларов).
"Относительно 54 человек проверяется вопрос их участия в массовых беспорядках, проводятся следственные действия. Перекрыв улицы, они нарушили общественный порядок, полиция этого не потерпит", - сказал начальник штаба полиции.
Омбудсмен Армении призвал немедленно освободить всех несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба офиса омбудсмена, в полицию Армении направили требование о незаконности необоснованного содержания в отделениях полиции несовершеннолетних.
Напомним, несмотря на акции протеста в Ереване, парламент Армении избрал бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром республики.
Глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян заявил о начале "бархатной революции" в Армении.