Заметка под заголовком «Почему Кремль выступает против поставок оборонного оборудования в Украину» была опубликована на американском ресурсе HuffPost.

«Кремль часто использует пропагандистскую «машину», чтобы дискредитировать Украину перед международным сообществом. В этом конкретном случае они могут использовать принципы информационной войны с использованием ненадежных или скрученных фактов. Например, Кремль может сказать, что «сегодня вы поставляете оружие в Украину, а завтра оно будет работать против вас в Иране», — писал Сингх, информирует svodka.net.

Такая пропаганда, по его мнению, негативно сказывается не только на Украине и ее компаниях, работающих в Иране, но и на отношениях между Украиной и США.

«Стоит вспомнить, что Украина не имеет санкций против Ирана, тогда как Соединенные Штаты частично устранили некоторые санкции и упростили другие. После снятия санкций со стороны Ирана страна вызвала большой интерес для международного авиационного рынка. Иран является одной из стран, которая собирает украинские самолеты Ан-140 для своего внутреннего рынка с украинских частей.

Многие украинские компании работают с Ираном. Одна из них — украинская авиакомпания Khors, которая помогает иранским компаниям с лизингом самолетов. Авиакомпания Khors работает с декабря 1990 года, выполняя регулярные и чартерные пассажирские рейсы», — указано в материале HuffPost.

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Любая победа Украины и ее союзников США на Ближнем Востоке не устраивает Россию, которая каждый раз пытается закрутить факты, оторвать для себя немного исторической культуры, тем более пытаясь унизить и оклеветать Украину, уверен журналист.

«Россия целенаправленно борется с позитивным имиджем Украины. Для России жизненно важно бороться со статусом противника на международном уровне. В этом конкретном контексте помощь и поддержка США для Украины является мощным фактором сдерживания российской агрессии», — резюмировал американский обозреватель.

Напомним, российские журналисты Ринат Сагдиев, Мария Цветкова и Елена Васина подготовили для Reuters публикацию «Воздушный след: как Россия перебрасывает подкрепления Асаду», где попытались разделить вину России с Украиной, представив Киев в негативном свете, как агрессора, изобразив его соучастником сирийских атак. Публикация вышла в свет 6 апреля, спустя два месяца после заметки HuffPost.

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