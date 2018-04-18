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Пашинский просит ввести уголовную ответственность за журналистские публикации, которые подрывают обороноспособность страны
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18.04.2018 19:17
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Сотрудники ФСБ используют украинских журналистов для подрыва
обороноспособности Украины, считает глава комитета Верховной Рады
по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.
Пашинский: Прошу наработать изменения в законодательство Фото:
nfront.org.ua "Находятся какие-то ФСБшники, которые используют
наших журналистов для сознательного подрыва обороноспособности
государства. Именно следовательно мы провели консультации со
многими фракциями в парламенте, я прошу наших депутатов во главе с
господином Винником (нардеп от Блока Петра
Порошенко. – ) вместе с комитетом свободы слова
наработать изменения в законодательство в части ответственности, в
том числе уголовной, за подрыв обороноспособности путем
распространения заведомо ложных сведений", – сказал
Пашинский.Винник пообещал предложить вариант документа в ближайшие
недели.Заседание парламентского комитета созывалось, чтобы обсудить
материал "Нового времени" под названием "Служили два
товарища", где была описана схема по закупке Житомирским
бронетанковым заводом (ЖБЗ) в Польше
у компании Wtórplast списанных с вооружения разобранных
советских БМП-1 1980-х годов выпуска. Отмечалось, что польская
компания покупала их у чешской Excalibur Army по €20–25 тыс. за
единицу, после чего разбирала БМП, отделяя башни от шасси. Затем
ЖБС, который входит в госконцерн "Укроборонпром", ввозил части БМП
в Украину по отдельности, написало издание. По его информации,
каждая башня оценивалась в $66 тыс., а каждое шасси – в $99
тыс. Ранее разобранные части на заводе снова соединяли. Стоимость
этих работ составляла еще $40 тыс. за единицу.В итоге БМП
стоимостью €20 тыс. обходилась украинскому оборонному бюджету в
$205 тыс., говорится в материале. Отмечается, что в 2017 году
Минобороны Украины купило 200 таких боевых машин, заплатив за
них $41 млн. Источники "Нового времени" сообщили, что конечным
бенефициаром этой схемы является Пашинский.В расследовании
говорится также о контракте на поставку 100 медицинских
автомобилей по $32 тыс. за каждый, который Минобороны
заключило в 2017 году с корпорацией "Богдан". Отмечается, что
корпорацию контролирует заместитель секретаря Совета национальной
безопасности и обороны Украины, давний деловой партнер президента
Петра Порошенко Олег Гладковский. В материале подчеркивается, что
из 50 поставленных в зону АТО машин половина сломалась менее
чем за год эксплуатации. При этом Минобороны планирует купить еще
сотню таких автомобилей.Сам Гладковский сказал в комментарии
журналу, что о закупке Министерством обороны машин корпорации
"Богдан" узнал из прессы. Он утверждает, что поломались только три
автомобиля. По словам Гладковского, это произошло из-за
некачественного топлива.В "Укроборонпроме" расследование
назвали "диверсией против обороноспособности государства" и
заявили, что обратятся в суд.В концерне добавили, что их позицию
журнал опубликовать отказался, хотя на сайте "Нового времени"
заявление концерна есть.Пашинский в блоге на сайте интернет-издания
"Цензор.НЕТ" потребовал от журнала опубликовать опровержение и
извиниться. Он сообщил, что намерен подать на издание в суд вместе
с "Укроборонпромом".
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