Сотрудники ФСБ используют украинских журналистов для подрыва обороноспособности Украины, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский. Пашинский: Прошу наработать изменения в законодательство Фото: nfront.org.ua "Находятся какие-то ФСБшники, которые используют наших журналистов для сознательного подрыва обороноспособности государства. Именно следовательно мы провели консультации со многими фракциями в парламенте, я прошу наших депутатов во главе с господином Винником (нардеп от Блока Петра Порошенко. – ) вместе с комитетом свободы слова наработать изменения в законодательство в части ответственности, в том числе уголовной, за подрыв обороноспособности путем распространения заведомо ложных сведений", – сказал Пашинский.Винник пообещал предложить вариант документа в ближайшие недели.Заседание парламентского комитета созывалось, чтобы обсудить материал "Нового времени" под названием "Служили два товарища", где была описана схема по закупке Житомирским бронетанковым заводом (ЖБЗ) в Польше у компании Wtórplast списанных с вооружения разобранных советских БМП-1 1980-х годов выпуска. Отмечалось, что польская компания покупала их у чешской Excalibur Army по €20–25 тыс. за единицу, после чего разбирала БМП, отделяя башни от шасси. Затем ЖБС, который входит в госконцерн "Укроборонпром", ввозил части БМП в Украину по отдельности, написало издание. По его информации, каждая башня оценивалась в $66 тыс., а каждое шасси – в $99 тыс. Ранее разобранные части на заводе снова соединяли. Стоимость этих работ составляла еще $40 тыс. за единицу.В итоге БМП стоимостью €20 тыс. обходилась украинскому оборонному бюджету в $205 тыс., говорится в материале. Отмечается, что в 2017 году Минобороны Украины купило 200 таких боевых машин, заплатив за них $41 млн. Источники "Нового времени" сообщили, что конечным бенефициаром этой схемы является Пашинский.В расследовании говорится также о контракте на поставку 100 медицинских автомобилей по $32 тыс. за каждый, который Минобороны заключило в 2017 году с корпорацией "Богдан". Отмечается, что корпорацию контролирует заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, давний деловой партнер президента Петра Порошенко Олег Гладковский. В материале подчеркивается, что из 50 поставленных в зону АТО машин половина сломалась менее чем за год эксплуатации. При этом Минобороны планирует купить еще сотню таких автомобилей.Сам Гладковский сказал в комментарии журналу, что о закупке Министерством обороны машин корпорации "Богдан" узнал из прессы. Он утверждает, что поломались только три автомобиля. По словам Гладковского, это произошло из-за некачественного топлива.В "Укроборонпроме" расследование назвали "диверсией против обороноспособности государства" и заявили, что обратятся в суд.В концерне добавили, что их позицию журнал опубликовать отказался, хотя на сайте "Нового времени" заявление концерна есть.Пашинский в блоге на сайте интернет-издания "Цензор.НЕТ" потребовал от журнала опубликовать опровержение и извиниться. Он сообщил, что намерен подать на издание в суд вместе с "Укроборонпромом". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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