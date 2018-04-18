|Американец второй раз в жизни выиграл в лотерею
|18.04.2018 19:18
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Житель американского штата Калифорния Майкл Форсберг второй раз за последние семь лет выиграл в лотерею, передает со ссылкой на UPI.
Отмечается, что первый выигрыш американца составил 10 тыс. долл. Счастливчик признался, что во второй раз удача была более благосклонна - он сорвал лотерейный куш в 750 тыс. долл.
"Очень жаль, что это не семьсот пятьдесят млн долл. Может быть, мне стоит попробовать еще раз!", - предположил счастливчик.
Напомним, украинцы за неделю сорвали два джекпота лотереи "Спортпрогноз". Все, что им нужно было для победы – правильно спрогнозировать результаты 12 футбольных матчей.
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