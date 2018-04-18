Полиция отреагировала на жалобы киевлян относительно нашествия ромов на Центральном железнодорожном вокзале. Оказалось, что люди не жаловались на них в полицию.

Об этом заявил командир батальона патрульной полиции Украины Евгений Зборовский в Facebook, передает со ссылкой на .

Сегодня утром он отправил три экипажа патрульной полиции на вокзал.

"На подхвате было еще 4 усиленных патруля тактико оперативного реагирования, чтобы всех хулиганов паковать и удерживать, но как оказалось очень скоро ничья помощь не понадобилась. Позавчера ночью отработали традиционно с 5 до 8:00 утра парковку перед входом на Центральный вокзал пять автопатрулей, и я в частности, и ни один гражданин не подошел и не указал, что происходят противоправные действия на вокзале", - написал Зборовский.

Граждане ни разу не обращались в полицию из-за нарушения закона цыганами. Не жаловался на них и обслуживающий персонал вокзала.

"Приезжаю лично на вокзал, движемся в залы ожидания, по дороге вижу компанию из семи человек обслуживающего персонала вокзала, подходим к ним, спрашиваю, есть ли проблемы с цыганами. Абсолютно спокойно отвечают, что никаких проблем нет, случаев, чтобы к кому-то цеплялись или грабили не слышали, все как всегда на "проводы" приехали-уехали", - рассказал полицейский.

Он лично общался с одним из цыган. Тот заверил, что они приехали в столицу за конфетами и ждут своего поезда, и показал пачку билетов в Мукачево.

"Ромы приехали в за конфетами. Да, приехали через полстраны на проводы в , чтобы нагрести полные мешки конфет, которые вы для чего-то оставляете на кладбищах, как своеобразное приглашение. Да, цыгане часто не самый вежливый народ и не самые культурные представители нашего многонационального общества и часто ведут себя очень нагло, но за последние дни никакого повышения количества краж на вокзале не зафиксировано", - отметил правоохранитель.

Патрульные не станут привлекать к ответственности лицо без паспорта и без доказательств вины, подчеркнул Зборовский.

В на Троещине и Дарнице в лесу расположены несколько цыганских лагерей. И правонарушения могут поступать именно из-за них, а не из-за ромов с вокзала, добавил он.

"Граждане хотят, чтобы полиция "навела порядок", но взять и сделать что-то с группой цыган, которая просто спит на вокзале, мы не можем", - подчеркнул Зборовский.

Ранее киевляне жаловались на цыганский лагерь на Центральном железнодорожном вокзале. Также возмущались их поведением в метро. Без жетонов и карточек те пробегали через турникеты на станции метро Вокзальная, однако работники метрополитена не обращали на это внимания.

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