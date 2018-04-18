Как сообщает «Магистраль», случай произошел вечером 17 апреля.

По информации, оператор сообщила дежурной по станции, что с поезда «Шостка — Киев» высадят женщину, у которой отошли воды из-за преждевременных родов.

— Ее должна была встретить я. Доктор в это время принимала тяжелую пациентку в медпункте. Никто не мог и подумать, что все произойдет так быстро. Мы вызвали скорую, а я побежала на платформу, — говорит дежурная по станции Яна Якименко.

Отмечается, что женщина ехала рожать в Киев, но схватки начались на две недели раньше срока. Дежурная по станции встретила женщину с сумками и повела ее к вокзалу, но через 20 метров беременная сказала: «Все, кажется, началось». Чудом успели дойти до последней лавочки, где дежурной и пришлось принимать роды. Якименко отметила, что рожать также помогал пассажир, который ехал в этом поезде и сошел вместе с беременной.

Так как женщина ехала в роддом, у нее при себе были все необходимые вещи. Сразу после родов ребенка завернули в пеленки.

Через 10 минут на место происшествия прибыли медики и забрали женщину с новорожденной в больницу.

Про беременную известно только то, что ее зовут Наталья, ей 41 и это у нее уже третий ребенок.

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