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На Дарницком вокзале в Киеве женщина родила прямо на платформе
18.04.2018 19:25
На Дарницком вокзале в Киеве женщина родила прямо на платформе На железнодорожном вокзале "Дарница" дежурная приняла преждевременные роды прямо на платформе.

Как сообщает «Магистраль», случай произошел вечером 17 апреля.

По информации, оператор сообщила дежурной по станции, что с поезда «Шостка — Киев» высадят женщину, у которой отошли воды из-за преждевременных родов.

— Ее должна была встретить я. Доктор в это время принимала тяжелую пациентку в медпункте. Никто не мог и подумать, что все произойдет так быстро. Мы вызвали скорую, а я побежала на платформу, — говорит дежурная по станции Яна Якименко.

Отмечается, что женщина ехала рожать в Киев, но схватки начались на две недели раньше срока. Дежурная по станции встретила женщину с сумками и повела ее к вокзалу, но через 20 метров беременная сказала: «Все, кажется, началось». Чудом успели дойти до последней лавочки, где дежурной и пришлось принимать роды. Якименко отметила, что рожать также помогал пассажир, который ехал в этом поезде и сошел вместе с беременной.

Так как женщина ехала в роддом, у нее при себе были все необходимые вещи. Сразу после родов ребенка завернули в пеленки.

Через 10 минут на место происшествия прибыли медики и забрали женщину с новорожденной в больницу.

Про беременную известно только то, что ее зовут Наталья, ей 41 и это у нее уже третий ребенок.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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