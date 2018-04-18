Роскомнадзор набивший шишек с Telegram, готовится ломать зубы о Facebook

Буквально вчера в ходе своего интервью на тему блокировок Telegram в Российской Федерации я обмолвился, что следующим может стать Facebook, как не прошло и суток, а что накаркал то и сбывается!

Так, глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, или проще говоря Роскомнадзора, Александр Жаров, заявил, что Facebook могут заблокировать, если данная социальная сеть до конца 2018 года не проведет перенос баз данных граждан РФ на территорию РФ, а так же удаление всей запрещенной российским законодательством информации, информирует svodka.net.

По сути, Александр Жаров требует от Facebook невозможного, а потому, можно с уверенностью говорить о том, что в 2019 нас ждет очередной кипишь с масштабным падежом интернет-ресурсов, банков, глюками кассовых аппаратов, и прочими бедами, но при вполне сносно работающем Facebook. Ведь если Роскомнадзору не удалось завалить малыша Telegram, то проделать это с гигантом, с куда большим потенциалом и возможностями у них тем более не получится.

А потому, настоящий кибер-хаос Россию ждет впереди, а пока – разминочка.

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С другой стороны, РФ как никто другой устремляется в компанию таких стран как Куба, КНДР и еже с ними, где изоляция от внешнего информационного пространства является приоритетом №1.

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