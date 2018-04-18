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На сайте Верховной Рады появился проект обращения Порошенко к вселенскому патриарху об автокефальной церкви
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18.04.2018 19:26
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В проекте обращения к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой
об автокефалии православной церкви в Украине президент Петр
Порошенко отметил, что вся "нация смотрит с благоговением и
надеждой". Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Порошенко: Грамота довершит утверждение независимости и
самостоятельности Украины в духовном измерении Фото:
president.gov.ua Публикуем текст обращения полностью:"Обращаюсь к
Вашему Святейшеству, вселенскому патриарху и лидеру православного
мира.Как глава государства Украина, представляющий ее
граждан – в том числе и тех, которые относятся к украинской
православной общине, которые, благодаря крещению, полученному от
Константинопольской матери-церкви 1030 лет назад, исповедуют
православную христианскую веру, – прошу вас предоставить томос
(указ. – ) об автокефалии православной церкви в
Украине.Этот долгожданный документ станет не только торжеством
православия, но и актом глубокой исторической справедливости,
потому что именно из Царьграда пролился на нашу благословенную
землю свет христианской веры.Этот долгожданный документ еще больше
укрепит религиозную свободу в Украине и межконфессиональный мир,
усилит права и свободы граждан.Этот документ поднесет на новые
высоты уважение и авторитет вселенского патриарха между
украинцев.Вы, Ваша Всесвятость, – единственное лицо в мире,
которое имеет каноническое право и законную власть решать такого
рода вопросы.Вся наша нация смотрит на вас с благоговением и
надеждой, потому что именно в ваших силах дарить нам единство, мир
и согласие, в которых мы так нуждаемся и которых мы так долго были
лишены.Ваше благословение, равно как и грамота, предоставленная
нашей украинской церкви, довершат утверждение независимости и
самостоятельности Украины в духовном измерении.И снова, как и
раньше, мы благодарим за это мать-церковь и лично вас, Ваша
Всесвятость.Надеюсь и верю, что вы, умный и справедливый пастырь,
не откажете в благословении и долгожданном благодеянии вашим
духовным чадам, украинцам, верным нашей церкви-матери.И я лично
остаюсь исполненным глубокого уважения к вам лично, верности
православию и преданности церкви-матери".Проект постановления о
поддержке обращения президента к патриарху Варфоломею был
зарегистрирован 18 апреля. Его авторами стали
представители всех фракций Верховной Рады, кроме
Оппозиционного блока. Нет между авторов и представителей
парламентской группы "Партия "Відродження". Депутаты рассмотрят
этот документ 19 апреля.Сегодня Порошенко провел встречу с
предстоятелями православных церквей Украины.В июне 2016 года
украинские парламентарии попросили вселенского патриарха Варфоломея
издать томос об автокефалии православной церкви в Украине и
признать недействительным акт 1686 года, которым Москва вывела
Киевский патриархат из-под юрисдикции Константинополя.В сентябре
2017 года в ежегодном послании парламенту Порошенко заявил, что
признание автокефалии Украинской православной церкви, на которое
рассчитывает Киев, не означает появления в стране так называемой
государственной церкви. Президент также исключил запрет
деятельности других православных конфессий.17 апреля 2018 года
Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил,
что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению
собственной автокефальной поместной церкви". Президент призвал Раду
поддержать его инициативу в кратчайшие сроки. По словам главы
государства, соответствующее обращение к патриарху подписали все
епископы Украинской православной церкви (Киевского патриархата) и
Украинской автокефальной православной церкви. Порошенко подчеркнул,
что если будет решение Рады, обращение президента и церковных
иерархов, то призыв передадут Варфоломею."Надеемся, что это решение
может быть принято до празднования 1030-летия крещения
Украины-Руси", – заявил глава государства.В Украине действует
Украинская православная церковь Киевского и Московского
патриархатов, Украинская автокефальная православная церковь и ряд
церквей других конфессий.
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