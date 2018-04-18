|Супрун прописала всем бесплатную зарядку или невиданных в Украине функциональных специалистов, но за дорого
|18.04.2018 19:33
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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун выступила с очередной инициативой в области медицины
Политик усомнилась в эффективности физиотерапии, которую часто проводят людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
"Эти навыки невозможно восстановить без функциональной тренировки, особенно движения.
Необходимо, чтобы пациент ходил, вставал, приседал, наклонялся или подтягивался — делал всё, что он стремится восстановить и усовершенствовать до максимально возможного уровня.
Вместо только этого во многих украинских заведениях предлагают электрофорез", — написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
Она уточнила, что из себя представляет эта процедура: при помощи постоянного электрического тока в организм пациента вводятся ионы лекарственных веществ, что позволяет уменьшить боль и воспаление, ускорить регенерацию тканей и рассасывание рубцов.
"Аппаратная физиотерапия — лишь вспомогательное средство реабилитации.
Для максимального восстановления доступных организму функций пациенту требуется участие команды функциональных специалистов, в частности физических терапевтов и эрготерапевта, обеспечивающих функциональное восстановление.
Целью изменений, которые мы внедряем, является подготовка специалистов по функциональному восстановлению и их максимальное привлечение к работе с пациентами", — заявила Супрун.
Пост вызвал живую дисскусию специалистов.
Это не первая попытка исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины отменить методы диагностики, которые применяли ещё в советские времена.
Месяц назад она назвала устаревшей процедуру флюорографии и предложила заменить её анкетированием у семейного доктора. Спустя несколько дней ведомство приступило к разработке протокола об отказе от обязательной флюорографии и обязательных проб Манту у детей.