Местные жители сообщили подробности ситуации на рынках захваченного гибридными войсками РФ города

Боевики террористической организации ЛНР намерены создать отдельное предприятие по аналогу, какое есть в стране-агрессоре РФ, для контроля за рынками на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление. Об этом сообщает Лига , информирует svodka.net.

По данным военных экспертов, это делается с целью увеличения поступлений в так называемый локальный бюджет за счет «национализации» рынков, которые являются пока еще частной собственностью предпринимателей.

Главари боевиков планируют в ближайшее время создать соответствующее «унитарное предприятие». «Это предприятие будет заниматься рынками, расположенными на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, а также окажет ряд платных услуг», — отмечается в сообщении.

Источники LIGA.net сообщили, что на рынках Луганска преобладают российские товары. «Есть белорусские, Китай. Но больше везут из рашки. Это касается и продуктов питания и вещей. Вернулись в 90-е, когда были челночники», — сказала луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

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Она уточнила, что спросом еще пока пользуется нижнее белье.

Другой источник в городе подчеркнул, что «поборы с частных предпринимателей выросли в разы». «Нас выдавливают. Некоторые уже не берут реализаторов, а сами становятся и торгуют, чтобы «не уходить в минус», — добавил он.

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