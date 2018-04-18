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В Луганске торговцы ощутили на себе "прелести" оккупации
18.04.2018 19:33
В Луганске торговцы ощутили на себе «прелести» оккупации

Местные жители сообщили подробности ситуации на рынках захваченного гибридными войсками РФ города

Боевики террористической организации ЛНР намерены создать отдельное предприятие по аналогу, какое есть в стране-агрессоре РФ, для контроля за рынками на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление. Об этом сообщает Лига , информирует svodka.net.

По данным военных экспертов, это делается с целью увеличения поступлений в так называемый локальный бюджет за счет «национализации» рынков, которые являются пока еще частной собственностью предпринимателей.

Главари боевиков планируют в ближайшее время создать соответствующее «унитарное предприятие». «Это предприятие будет заниматься рынками, расположенными на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, а также окажет ряд платных услуг», — отмечается в сообщении.

Источники LIGA.net сообщили, что на рынках Луганска преобладают российские товары. «Есть белорусские, Китай. Но больше везут из рашки. Это касается и продуктов питания и вещей. Вернулись в 90-е, когда были челночники», — сказала луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

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Она уточнила, что спросом еще пока пользуется нижнее белье.

Другой источник в городе подчеркнул, что «поборы с частных предпринимателей выросли в разы». «Нас выдавливают. Некоторые уже не берут реализаторов, а сами становятся и торгуют, чтобы «не уходить в минус», — добавил он.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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