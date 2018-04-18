В Переяслав-Хмельницком Киевской области продан лотерейный билет с выигрышем в 100 000 гривен. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает

Речь идет об электронной мгновенной лотерее "Толстый кошелек". Выигрышный билет приобретен в "Лото маркете" по адресу: ул. Щорса, 1. Билет обошелся победителю только в 10 гривен.

В компании отметили, что победитель может получить консультацию по оформлению выигрыша, позвонив на "горячую линию" "М.С.Л." по телефону: 0 800 21 00 65.

"Последний крупный выигрыш в ЭМЛ "Толстый кошелек" на сумму 50 тыс. гривен был выигран 8 января 2018 года. Тогда удача улыбнулась игроку из г. Коростень по имени Ирина, которая приобрела свой счастливый билет за 5 гривен в магазине "Спортлига" на улице Табукашвили, 27-в", - напомнили в "М.С.Л."

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