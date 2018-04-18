Источники Bloomberg заявили, что президент России Владимир Путин приказал чиновникам "укротить" антиамериканскую риторику. Путин надеется вести переговоры с администрацией Трампа Фото: ЕРА Согласно информации издания, Путин решил дать Трампу один шанс на улучшения отношений с Россией и приказал чиновникам "укротить" антиамериканскую риторику. Это объясняет, почему российские депутаты 16 апреля решили отложить голосование за внедрение санкций против США."Путин готов пойти на многочисленные уступки, но он должен выглядеть так, как будто он не проигрывает. Он понимает, что Россия не может соперничать с Западом в экономическом плане, следовательно он не планирует доводить ситуацию до войны", – заявил изданию Игорь Бунин из российского Центра политических технологий.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.По данным агентства Bloomberg, совокупное состояние самых богатых россиян 9 апреля уменьшилось на $16 млрд из-за санкций США. 16 апреля акции компании "Русал", долей в которой владеет конгломерат En+ российского бизнесмена Олега Дерипаски, упали до исторического минимума с момента выхода компании на IPO в 2010 году.17 апреля спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что Соединенные Штаты рассматривают дополнительные санкции против России и этот вопрос не снят с повестки дня. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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